Paganin: “Inter, difficoltà ma sei in crescita. Eriksen non riesce a incidere. Lautaro? E’ Lukaku-dipendente”

Ce le ha tutte, l’Inter, di questi tempi: e non c’è solo la questione degli orrori arbitrali che da troppe settimane perseguitano i nerazzurri, perché a preoccupare Antonio Conte ci sono anche errori individuali e pecche di squadra, oltre alla situazione relativa agli indisponibili che – al netto di Lukaku – sta rientrando. A farne il punto, oggi, a Tutti Convocati su Radio 24 è stato Massimo Paganin, ex calciatore dei nerazzurri.

“Ieri ci sono stati due errori individuali di de Vrij che però è stato il miglior difensore dell’anno scorso – ha detto Paganin, analizzando la partita contro il Parma – La squadra comunque sta cambiando ed è in crescita, anche se è vero che forse è in ritardo rispetto ad altre squadre”. Il discorso è poi ricaduto su Eriksen, rivelatosi tra i flop di giornata: “Conte sta dando delle opportunità a Eriksen, che non le sta sfruttando. Guardando la cosa da fuori si vede che non riesce a incidere sulla partita”.

Ancora Paganin, stavolta su Lautaro Martinez: “E’ Lukaku-dipendente, è bravo a muoversi attorno al belga. Deve crearsi spazi da solo. Lautaro sta facendo bene e ha 23 anni, ma è arrivato il momento di fare quel salto di qualità che ci si aspetta. Se sei un giocatore importante da te si pretende di più e da questo punto di vista lui deve crescere perché nel calcio non c’è tempo”, ha concluso.

