Pagelle live Ajax-Inter: voti e giudizi

Dopo un avvio complicato in campionato, è tempo di Champions League. Alla Johan Cruijff Arena, va in scena Ajax-Inter, esordio europeo dei nerazzurri. Gli uomini di Chivu hanno bisogno di un risultato positivo dopo le due sconfitte consecutive con Udinese e Juventus.

Di seguito le pagelle in diretta di Passione.

Pagelle Ajax-Inter: migliori e peggiori in campo

SOMMER 6

AKANJI 6

DE VRIJ 6

BASTONI 6

DUMFRIES 6

BARELLA 6

CALHANOGLU 6

MKHITARYAN 6

DIMARCO 6

THURAM 6.5

PIO ESPOSITO 6.5

CHIVU 6

Ajax-Inter, il tabellino

AJAX (4-3-3): 1 Jaros; 3 Gaaei, 4 Itakura, 15 Baas, 5 Wijndal; 6 Regeer, 18 Klaassen, 8 Taylor; 17 Edvardsen, 25 Weghorst, 11 Godts.

A disposizione: 12 Herkeens, 22 Pasveer, 2 Lucas Rosa, 7 Moro, 9 Dolberg, 10 Gloukh, 16 McConnell, 24 Mokio, 28 Fitz-Jim, 37 Sutalo, 41 Alders, 43 Bounida.

Allenatore: John Heitinga.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Michael Oliver

Ammoniti: Thuram (I).