Pagelle live Ajax-Inter: voti e giudizi
I voti dei nerazzurri in campo stasera
Dopo un avvio complicato in campionato, è tempo di Champions League. Alla Johan Cruijff Arena, va in scena Ajax-Inter, esordio europeo dei nerazzurri. Gli uomini di Chivu hanno bisogno di un risultato positivo dopo le due sconfitte consecutive con Udinese e Juventus.
Pagelle Ajax-Inter: migliori e peggiori in campo
SOMMER 6
AKANJI 6
DE VRIJ 6
BASTONI 6
DUMFRIES 6
BARELLA 6
CALHANOGLU 6
MKHITARYAN 6
DIMARCO 6
THURAM 6.5
PIO ESPOSITO 6.5
CHIVU 6
Ajax-Inter, il tabellino
AJAX (4-3-3): 1 Jaros; 3 Gaaei, 4 Itakura, 15 Baas, 5 Wijndal; 6 Regeer, 18 Klaassen, 8 Taylor; 17 Edvardsen, 25 Weghorst, 11 Godts.
A disposizione: 12 Herkeens, 22 Pasveer, 2 Lucas Rosa, 7 Moro, 9 Dolberg, 10 Gloukh, 16 McConnell, 24 Mokio, 28 Fitz-Jim, 37 Sutalo, 41 Alders, 43 Bounida.
Allenatore: John Heitinga.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Michael Oliver
Ammoniti: Thuram (I).