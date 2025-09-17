17 Settembre 2025

La CRONACA in diretta di Ajax-Inter: segui la partita live

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'esordio in Champions League dei nerazzurri

Il 17 settembre 2025 è in programma Ajax-Inter, 1a giornata del girone di Champions League 2025/2026 della squadra di Chivu. All’Johan Cruijff, i nerazzurri vogliono riscattare le due sconfitte incassate in Serie A, contro Udinese e Juventus.

A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Ajax-Inter. Segui la partita in diretta e con noi!

Cronaca live Ajax-Inter: segui la 1a giornata Champions Leauge

Il calcio d’inizio sarà alle ore 21.

Le formazioni ufficiali di Ajax-Inter

Le formazioni ufficiali di Ajax-Inter saranno comunicate circa un’ora prima del calcio d’inizio.

