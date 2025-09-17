Caso VAR in Juve-Inter: l’annuncio di Rocchi

Un’Inter ferita si prepara all’esordio in Champions League contro l’Ajax. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta nel finale contro la Juventus, decisa da un gol di Adzic. L’azione, però, ha scatenato qualche polemica, legata a un possibile fallo di Khephren Thuram su Bonny.

Sull’episodio è tornato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, nel corso dell’ultima puntata di OpenVAR, in onda su DAZN.

Queste le sue parole:

“Il gol è regolare, non ci sono falli evidenti. L’arbitro controlla la parte bassa dov’ è il pallone e in quel caso non c’è assolutamente niente. Il colpo sul mento non è senz’altro un colpo da poter provocare un fallo o qualcosa del genere. Mi permetto di ribadire questo concetto e non voglio prendere questo episodio ma in generale. Noi saremo molto attenti a certi tipi di simulazione, non è questo il caso e lo sottolineo, però prendo questo episodio come spunto. Voglio ribadire: quando un giocatore viene colpito al volto in maniera seria noi interveniamo, tutte le altre cose chiedo ai calciatori la massima collaborazione e di non fare scene tipo toccarsi il viso quando si è colpiti al petto o appena sfiorati. Mettono tensione in campo, mettono tensione agli arbitri. Vogliamo la libertà di decidere per gli arbitri senza questi atteggiamenti fastidiosi. Ribadisco che questo non è l’episodio, lo prendo solo come esempio per il futuro”.