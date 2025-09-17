Ajax-Inter, Marotta: “Non ho rimpianti di mercato”

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e Prime Video per commentare l’imminente sfida Ajax-Inter, valida per la 1a giornata Champions League, che chiama i nerazzurri a riscattare l’inizio titubante in campionato

Ajax-Inter, le parole di Beppe Marotta

SKY SPORT

CHAMPIONS – “Quali sono le sensazioni per la Champions? Intanto con un pizzico d’orgoglio possiamo dire che l’Inter è la squadra italiana che meglio rappresenta il nostro calcio. Questa è la settima edizione in cui siamo presenti ed è motivo di grande orgoglio. Ricominciamo in una competizione che è strana, perché l’anno scorso nella prima fase, al 70′ dell’ultima partita, il PSG era eliminato. Poi è andato ai play-off e ha vinto il titolo. Questo dimostra come tutte le partite hanno un’importanza notevole e approcciamo la gara di oggi consapevoli di essere competitivi, ma con rispetto per l’Ajax”.

STADIO – “Stadio? Il passaggio di oggi è importante, come è importante avere uno stadio con requisiti di modernità come lo stadio dove giochiamo oggi, nonostante abbia 30 anni. L’asset stadio è un valore patrimoniale importante e un posto confortevole per i tifosi. Oggi la Giunta ha approvato, aspettiamo cosa dice la Giunta Comunale settimana prossima. Sarà l’ultimo atto e speriamo bene”.

PRIME VIDEO

AMBIZIONI – “Siamo la squadra che rappresenta al meglio la continuità del calcio italiano, essendo il settimo anno consecutivo che partecipiamo. Lo facciamo con orgoglio, ma anche con voglia di essere ancora protagonisti”.

PIO ESPOSITO – “Sono molto contento. Peraltro è un prodotto del nostro settore giovanile e premia il lavoro svolto da tutti. Il calcio moderno ci dice che bisogna avere il coraggio di far giocare i giovani, Chivu lo ha fatto e si tratta sicuramente di un giocatore di grande valore”.

CALCIOMERCTO – “Rimpianti di mercato? No, perché è fatto di tante richieste e poche operazioni che si concludono. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto”.

NUOVO STADIO – “Oggi la Giunta ha deliberato positivamente. L’ultimo passaggio è quello del Consiglio comunale. Speriamo bene. Abbiamo bisogno di uno stadio nuovo”.