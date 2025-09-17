Supercoppa Italiana, UFFICIALE: date e quando gioca l’Inter
Annunciate tutte le date
Sono state ufficializzate questo pomeriggio le date della prossima Supercoppa Italiana. La competizione, come avvenuto negli ultimi anni, si giocherà ancora una volta in Arabia Saudita con il format a quattro squadre: le due vincitrici delle semifinali, dunque, avranno accesso diretto alla finalissima che assegnerà il titolo ad una delle formazioni in gara.
Giunta alla 38esima edizione, la Supercoppa Italiana 2025 si giocherà Riyadh con le prime due semifinali il 18 e 19 dicembre 2025, mentre la finale verrà disputata il 22 dicembre. Per quanto riguarda l’Inter, sarà di scena contro il Bologna venerdì 19 dicembre, un giorno dopo il primo incrocio tra Napoli-Milan.
In caso di vittoria e successivo accesso alla finale, dunque, la squadra di Cristian Chivu avrebbe un giorno in meno per recuperare la condizione fisica in vista dell’ultimo atto della Supercoppa.