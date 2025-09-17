17 Settembre 2025

L’annuncio in DIRETTA su Sommer: “Aspettatevi questo”

Yann Sommer è finito al centro del dibattito dopo la brutta prestazione contro la Juventus. Tuttavia, Chivu ha scelto di lanciarlo titolare anche in Ajax-Inter, nonostante le voci su una possibile chance per Josep Martinez in Champions League.

Lo ha confermato Alessandro Alciato, in diretta su Prime Video. Il giornalista ha poi rivelato come in casa nerazzurra si sia già programmato un turnover tra i due portieri all’inizio della stagione.

Queste le sue parole:

“Vi svelo un aneddoto. A inizio stagione è stato pianificato una sorta di turnover tra i due portieri. Aspettatevi 2-3 partite di Sommer, 1 di Martinez e poi il ritorno di Sommer”.

