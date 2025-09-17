Ajax-Inter, formazioni UFFICIALI: SORPRESA a centrocampo

Tutto pronto all’Johan Cruijff Arena di Amsterdam per Ajax-Inter, 1a del girone di Champions League 2025/2026. Dopo la doppia sconfitta con Udinese e Juventus, i nerazzurri cercano una reazione in Europa per dare un cambio di passo alla stagione. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma mercoledì 17 settembre alle 21.00.
Chivu conferma il 3-5-2 visto in queste prime uscite, ma con alcuni cambi rispetto alla sconfitta di Torino. Confermato il terzetto di centrocampo, c’è De Vrij al centro della difesa, mentre Dimarco torna titolare sulla fascia sinistra. In attacco non gioca Lautaro, al suo posto Pio Esposito.
Di seguito le formazioni ufficiali, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live di Ajax-Inter.
17 Settembre 2025 – 21:00
Johan Cruijff Arena, Amsterdam
Ajax
4-3-3
Formazione
1 – Jaros 3 – Gaaei 4 – Itakura 15 – Baas 5 – Wijndal 6 – Regeer 18 – Klaassen 8 – Taylor 17 – Edvardsen 25 – Weghorst 11 – Godts John Heitinga
Panchina
12 Herkeens, 22 Pasveer, 2 Lucas Rosa, 7 Moro, 9 Dolberg, 10 Gloukh, 16 McConnell, 24 Mokio, 28 Fitz-Jim, 37 Sutalo, 41 Alders, 43 Bounida
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Van den Boomen, Berghuis
diffidati
Nessuno
Inter
3-5-2
Formazione
1 – Sommer 25 – Akanji 6 – De Vrij 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 9 – Thuram 94 – Pio Esposito Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Palacios, Darmian
diffidati
Nessuno
Arbitro: Michael Oliver (ENG)
Assistenti: Stuart Burt (ENG)- James Mainwaring (ENG)
Quarto Uomo: Sam Barrott (ENG)
Var: Jarred Gillett (AUS)
AVAR: Michael Salisbury (ENG)