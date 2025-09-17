Ajax-Inter, Chivu RIVELA: “Ecco perché non gioca Lautaro”

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Prime Video per commentare Ajax-Inter, 1a giornata Champions League, gara delicata per i nerazzurri, chiamati a riscattare le due sconfitte consecutive in Serie A

Ajax-Inter, le parole di Cristian Chivu

LAUTARO – “Perché non gioca Lautaro? Non sta al meglio, non si è allenato, abbiamo preferito lasciarlo in panchina, ma è a disposizione della squadra e se c’è bisogno nel secondo tempo è pronto a entrare”.

SOSTITUTO – “Sostituto? L’ho scelto perché si allena bene. Ho 4 attaccanti di buon livello e sanno fare determinate cose. Oggi la scelta è Pio e Thuram”.

MOTIVAZIONI – “Il mio gruppo merita molto di più di quello che ha ottenuto in campionato. Oggi è la prima di Champions, bisogna essere pronti sotto tutti i punti di vista. Sappiamo il livello delle squadre e le ambizioni in questa competizione”.

AMBIZIONI CHAMPIONS – “Ambizioni in Champions League? Pensiamo a oggi. Bisogna trasformare le buone prestazioni in vittorie. Per fortuna nel calcio le opportunità arrivano dopo poco tempo e possiamo guadagnarci quello che ci meritiamo”.