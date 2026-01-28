Le PAGELLE di Borussia Dortmund-Inter 0-2: Bisseck sontuoso, Dimarco un pittore
Voti e giudizi ai nerazzurri in campo
Partita molto importante per l’Inter in trasferta contro il Borussia Dortmund per chiudere bene la fase campionato di questa Champions League ed ottenere un piazzamento nella classifica finale. Nerazzurri che arrivano a questa gara anche con tanta voglia di riscattare le ultime tre sconfitte consecutive rimediate in Europa.
Queste le pagelle di Borussia Dortmund-Inter, match dell’ottava giornata di Champions League.
Pagelle Borussia Dortmund-Inter: migliori e peggiori in campo
SOMMER 6.5 – Un’ottima uscita da segnalare su Adeyemi a salvare il risultato.
AKANJI 6.5 – Completa un grande reparto difensivo che tiene in piedi la squadra anche nei momenti più complicati del match.
ACERBI 7 – Partita sontuosa, aggiunge anche Guirassy alla lista dei grandi bomber cancellati.
BISSECK 7.5 – Inizia sul centro sinistra e conferma la crescita delle ultime settimane. Dalle sue galoppate, nascono i primi pericoli nerazzurri. Strepitoso nelle chiusure difensive.
LUIS HENRIQUE 6 – Dopo un primo tempo sulla falsariga delle ultime uscite, si scuote nel secondo tempo e mostra sprazzi della sua velocità.
SUCIC 6 – Si accende solo nel secondo tempo quando confezione un buon passaggio per Pio Esposito. Arretra nel ruolo di play con l’uscita di Zielinski e non dispiace. DALL’88’ BASTONI SV
ZIELINSKI 6 – Giocate di alta classe in mezzo al campo a dettare i tempi. DAL 74′ FRATTESI 6.5 – Impatto estremamente positivo sulla partita, i suoi inserimenti sono un fattore con così tanto spazio.
MKHITARYAN 6.5 – Serata speciale per lui, ex dell’incontro. Lotta tantissimo e trasmette segnali incoraggianti dopo qualche prestazione non da lui. DALL’88’ DIOUF 6.5 – Entra con una grandissima voglia che riesce a trasformare nella rete dello 0-2.
DIMARCO 7.5 – Ryerson è un avversario scomodo e lo tiene costantemente impegnato. Disegna una punizione perfetta che finisce sotto l’incrocio dei pali.
BONNY 5.5 – Dopo un buon primo tempo a correnti alternate con qualche buono spunto, cala nella ripresa e viene richiamato da Chivu in panchina. DAL 57′ PIO ESPOSITO 6.5 – Come accaduto in altre occasioni, il suo ingresso regala vivacità a tutta la fase offensiva. E’ suo il recupero del pallone nella rete del raddoppio.
THURAM 5.5 – Spreca un buon contropiede campo aperto. Si muove tanto e bene, ma gli manca cattiveria nell’ultima scelta. DALL’88’ LAUTARO SV
CHIVU 7 – Con tanti cambi e qualche titolare fuori, gestisce benissimo una trasferta insidiosa contro una squadra dai valori molto alti. Squadra molto attenta alla fase difensiva che riesce a pungere nel finale con due reti decisive. Ancora una volta, confermando il trend delle ultime uscite, il tecnico riesce ad incidere coi cambi nella ripresa riprendendo in mano il match.
Borussia Dortmund-Inter 0-2, il tabellino: gol Dimarco e Diouf
Marcatori: 81′ Dimarco, 90’+4 Diouf
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): 1 Kobel; 23 Can, 4 Schlotterbeck, 39 Mané; 26 Ryerson, 7 Bellingham, 8 Nmecha, 5 Bensebaini; 14 Beier, 21 Silva; 9 Guirassy.
A disposizione: 31 Ostrzinski, 33 Meyer, 2 Yan Couto, 10 Brandt, 17 Chukwuemeka, 27 Adeyemi. Allenatore: Niko Kovac.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 25 Akanji; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 10 Lautaro, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo, 94 Esposito, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro:István Kovács.
Assistenti: Marica-Tunyogi.
Quarto ufficiale: Szabolcs Kovacs.
VAR: Rob Dieperink.
Assistente VAR: Tomasz Kwiatkowski.
Diffidati: Lautaro (I), Bastoni (I), Mkhitaryan (I); Adeyemi (B).
Squalificato: Svensson (B).