28 Gennaio 2026
HIGHLIGHTS Dortmund-Inter 0-2: le firme di Dimarco e Diouf
Le azioni salienti della vittoria in Germania
Con una prestazione da squadra matura e consapevole, l’Inter riesce ad sconfiggere il Borussia Dortmund davanti al temibile ‘Muro Giallo’. I nerazzurri chiudono la difesa con una grandissima prestazione di squadra e riescono a colpire nei minuti finali con due reti decisive: prima Dimarco direttamente da calcio di punizione, poi Diouf con un gol di voglia e prepotenza.
Highlights Borussia Dortmund-Inter 0-2: gol Dimarco e Diouf
