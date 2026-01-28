28 Gennaio 2026

HIGHLIGHTS Dortmund-Inter 0-2: le firme di Dimarco e Diouf

Le azioni salienti della vittoria in Germania

Con una prestazione da squadra matura e consapevole, l’Inter riesce ad sconfiggere il Borussia Dortmund davanti al temibile ‘Muro Giallo’. I nerazzurri chiudono la difesa con una grandissima prestazione di squadra e riescono a colpire nei minuti finali con due reti decisive: prima Dimarco direttamente da calcio di punizione, poi Diouf con un gol di voglia e prepotenza.

Highlights Borussia Dortmund-Inter 0-2: gol Dimarco e Diouf

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Borussia Dortmund-Inter.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.