HIGHLIGHTS Dortmund-Inter 0-2: le firme di Dimarco e Diouf

Con una prestazione da squadra matura e consapevole, l’Inter riesce ad sconfiggere il Borussia Dortmund davanti al temibile ‘Muro Giallo’. I nerazzurri chiudono la difesa con una grandissima prestazione di squadra e riescono a colpire nei minuti finali con due reti decisive: prima Dimarco direttamente da calcio di punizione, poi Diouf con un gol di voglia e prepotenza.

Highlights Borussia Dortmund-Inter 0-2: gol Dimarco e Diouf

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Borussia Dortmund-Inter.