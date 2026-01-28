Inter, ECCO l’avversario ai playoff di Champions League

La rete di Dimarco e quella di Diouf hanno permesso all’Inter di tornare alla vittoria in Champions League dopo tre sconfitte di fila. Il successo ottenuto sul campo del Borussia Dortmund non è però bastato alla squadra di Chivu per conquistare il passaggio diretto agli ottavi di finale della competizione europea.

I nerazzurri hanno chiuso al decimo posto nel maxi-girone e dovranno quindi affrontare i playoff. L’avversaria sarà una tra il Bodo Glimt, classificatosi ventitreesimo, e il Benfica di Jose Mourinho, arrivato ventiquattresimo. L’ex tecnico dell‘Inter potrebbe quindi tornare a San Siro, anche se da avversario.

Nel caso in cui la squadra dovesse superare lo spareggio, agli ottavi troverebbe una tra Manchester City e Sporting. La definizione esatta degli accoppiamenti arriverà venerdì con il sorteggio in programma a Nyon, che stabilirà i dettagli della fase a eliminazione diretta.