Sfida di altissimo livello per l’Inter che affronta l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. A San Siro, i nerazzurri cercano un risultato positivo per mettere il discorso qualificazione su binari positivi in vista del ritorno.

Segui le partite con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – Non deve compiere grandi interventi nella prima mezz’ora

PAVARD 6 – Attento e puntuale senza particolari difficoltà.

DE VRIJ 7 – Molto attento in fase difensiva, con più di una buona chiusura. Cerca anche una sortita offensiva molto ambiziosa. Strepitoso l’intervento in scivolata su Llorente.

BASTONI 6.5 – La sua propositività è un fattore per disordinare la fase di non possesso spagnola.

DARMIAN 6 – Un po’ in difficoltà contro l’intraprendenza di Samuel Lino in avvio. Poi si registra e recupera la consueta solidità, anche se l’uno contro uno del brasiliano lo manda in affanno.

BARELLA 6.5 – Avvio elettrico, con grande intensità in entrambe le fasi.

CALHANOGLU 5 – Troppi errori banali per uno con la sua qualità media.

MKHITARYAN 6 – La sua posizione è fondamentale per superare il pressing dell’Atletico. Qualche errore di troppo, ma anche tante giocate utili, anche in fase di non possesso.

DIMARCO 6 – Combina bene con i compagni, ma gli manca un po’ di incisività. Si accende nella ripresa co una palla stupenda per Arnautovic.

THURAM 6 – Strepitosa l’azione in cui intercetta un passaggio e si lancia verso la porta prima di servire Lautaro con grande lucidità. I suoi strappi sembrano poter essere decisivi, ma poi si fa male e deve uscire all’intervallo. Dal 46′ ARNAUTOVIC 5.5 – Ha subito una buona occasione, ma non riesce a correggere in rete al volo da buon posizione. Ci riprova di testa, ma manca la porta.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – L’aggressività di Witsel gli richiede qualche minuto per mettersi in partita, ma poi le sue sponde diventano molto utili. Si divora un’ottima opportunità a tu per tu con Oblak, mangiando la conclusione.

INZAGHI 6 – La sua Inter prova subito a partire aggressiva, ma manca un po’ di precisione negli ultimi metri.