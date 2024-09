Dopo due trasferte, l’Inter torna a San Siro e sfida il Milan. Il derby, valido per la 5a giornata di Serie A, rappresenta una grande occasione per i nerazzurri per tornare alla vittoria in campionato e per conquistare il settimo successo consecutivo contro i rossoneri.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – Attento, ma non perfetto su Morata dopo 5 minuti dal fischio d’inizio. Incolpevole sul gol di Pulisic.

PAVARD 5.5 – Prova a rimediare alla chiusura morbida di Acerbi, ma arriva in ritardo.

ACERBI 5 – Poco reattivo sulla chiusura su Pulisic.

BASTONI 6

DUMFRIES 6

BARELLA 6

CALHANOGLU 6

MKHITARYAN 4.5 – Perde palla in modo troppo ingenuo nel contrasto con Pulisic.

DIMARCO 6

THURAM 6

LAUTARO MARTINEZ 6

INZAGHI 5 – Lo schieramento inedito dei rossoneri sembra sorprendere la sua squadra.