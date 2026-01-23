Pagelle LIVE di Inter-Pisa: voti e giudizi
Voti e giudizi ai nerazzurri in campo
A distanza di 72 ore dalla sconfitta contro l’Arsenal, l’Inter è chiamata a scendere nuovamente in campo per l’anticipo della nuova giornata di campionato contro il Pisa di Alberto Gilardino. Una gara che all’andata in trasferta causò non pochi problemi alla squadra di Cristian Chivu e che venne decisa dalla doppietta di Lautaro Martinez.
Queste le pagelle di Inter-Pisa, match della ventiduesima giornata di Serie A.
Pagelle Inter-Pisa: migliori e peggiori in campo
SOMMER 4 – Pasticcio clamoroso che regala il vantaggio al Pisa. E’ forse giunto il momento di dare spazio a Josep Martinez?
BISSECK 6.5 – Per poco non sfiora il pareggio con un gol clamoroso al termine di un’incursione solitaria in mezzo alle maglie del Pisa.
DE VRIJ 6 –
BASTONI 6.5 – Quanto è bello avere un difensore che crossa con così tanta qualità? Assist perfetto per la testata vincente di Pio.
LUIS HENRIQUE 4.5 – Bocciatura totale come dimostra il cambio rumoroso di Chivu per scelta tecnica dopo 34 minuti di gioco. Un chiaro messaggio dell’allenatore anche alla società: serve un esterno destro dal mercato. DAL 34′ DIMARCO 7.5 – Impatto pazzesco sul match! Entra e costringe Scuffet al miracolo appena prima del rigore, poi serve un cioccolatino sulla testa di Lautaro. Giocatore rarissimo.
SUCIC 6 –
ZIELINSKI 7 – Non rinuncia alla qualità anche nei momenti più complicati della partita. Si prende con personalità la squadra sulle spalle, si procura il rigore e lo realizza con una sassata sotto la traversa.
MKHITARYAN 5.5 – L’errore sul gol del Pisa è tutto di Sommer, ma lui non gli serve una palla semplice.
CARLOS AUGUSTO 6.5 – Fin quando è a sinistra mette in difficoltà Touré e ne limita le azioni offensive. Stavolta non dispiace anche sull’altra corsia dove si rende certamente più pericoloso di Luis Henrique. Non che ci volesse poi molto…
LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Gol del pareggio da vero Toro, di cattiveria e prepotenza. Propizia anche la rete del vantaggio con una giocata nello stretto a liberare Bastoni.
PIO ESPOSITO 7 – Insidia Lautaro per il gol aereo più bello di serata. Altra rete pesantissima dopo quella segnata contro il Lecce.
CHIVU 6 –
Inter-Pisa: il tabellino
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 94 Esposito.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo. Allenatore: Cristian Chivu.
PISA (3-4-2-1): 22 Scuffet; 33 Calabresi, 5 Canestrelli, 26 Coppola; 15 Touré, 6 Marin, 20 Aebischer, 3 Angori; 10 Tramoni, 32 Moreo; 9 Meister.
A disposizione: 12 Nicolas, 34 Guizzo, 2 Bozhinov, 4 Caracciolo, 7 Leris, 8 Hojholt, 14 Akinsanmiro, 16 Buffon, 17 Durosinmi, 19 Esteves, 35 Loyola, 36 Piccinini, 99 Lorran. Allenatore: Alberto Gilardino.
Arbitro: Marcenaro.
Assistenti: Mokhtar-Yoshikawa.
IV ufficiale: Ayroldi.
VAR: Gariglio.
AVAR: Massa.