LIVE – Segui in diretta le PAGELLE di Inter-Salernitana

I voti dei nerazzurri scesi in campo a San Siro

Redazione Passione Inter

Dopo il pareggio per 3-3 contro il Barcellona al Camp Nou, l'Inter di Simone Inzaghi torna in campo ad affrontare la Salernitana di Davide Nicola. Per il lunch match di oggi, San Siro sarà tutto esaurito: 75.000 spettatori sugli spalti per sostenere i nerazzurri. Qui di seguito le pagellelive di Inter-Salernitana.

ONANA 6,5 - Nessuna parata impossibile ma risponde sempre presente quando chiamato in causa. Il tormentone portiere pian piano si sta spegnendo in casa nerazzurra.

SKRINIAR 6,5 - Non facile dalle sue parti ma gestisce bene. Giganteggia come al solito e si conferma in crescita.

DE VRIJ 6,5 - Ordinato e in crescita anche lui. L'intesa con Onana e Calhanoglu può essere una fonte di ottimismo per i tifosi nerazzurri.

ACERBI 7 - Il migliore dei 3, soprattutto in fase propositiva, oggi un clone di Bastoni. In poche partite ha zittito le polemiche di fine agosto che parte della tifoseria aveva sollevato.

DUMFRIES 6,5 - Parte bene ma poco preciso, nel secondo tempo in calo dopo aver speso tantissimo nelle ultime settimane. Tartassato di falli dagli avversari e spremuto dai tanti impegni, strappa una partita sopra la sufficienza anche lui. Dall'88' BELLANOVA SV

BARELLA 7,5 - Altro gol pesante ma soprattutto altra prestazione a tutto campo. Finalmente Nicolò è tornato a carburare come solo lui sa fare.

CALHANOGLU 7,5 - Prezioso anche in fase difensiva oggi, fa ordine e sul 2-0 di Barella mezzo gol è il suo. Nel secondo tempo sale in cattedra contendendo a Lautaro e Barella la palma di migliore in campo. Brozovic può rientrare con calma. Dall'88' DARMIAN SV

MKHITARYAN 6,5 - Poco appariscente ma fa un lavoro importante. Cresce con Di Marco nella seconda metà del primo tempo, nella ripresa continua a giocare bene nonostante giochi qualche metro indietro rispetto alla sua zona preferita. Avanti così. Dal 71' ASSLANI

DIMARCO 6 - Parte contratto ma cresce sulla fascia con il passare dei minuti. Prestazione solida e con poche sbavature, un po' impreciso in fase offensiva ma si merita la sufficienza piena. Esce per un problema fisico, speriamo non sia nulla di grave Dal 62' GOSENS 6,5 - Ha voglia di ritagliarsi il suo spazio e questa è una bellissima notizia per tutti. L'atteggiamento con cui entra in campo gli vale mezzo punto in più nelle pagelle.

DZEKO 5,5 - Primo tempo nel vivo del gioco ma lento e impreciso. Non la migliore partita di Dzeko in nerazzurro ma ha la forte attenuante delle tantissime partite giocate senza il tempo di rifiatare. Dal 71' CORREA 5,5 - Per lui vale il discorso opposto rispetto a Gosens ma purtroppo non è una novità. Resta comunque sul 6 perché la partita negli ultimi 20 minuti ha avuto poco da offrire e il contestogli permetteva di mettersi in mostra solo fino a un certo punto.

LAUTARO MARTINEZ 7,5 - Prestazione totale.

All.INZAGHI 6,5 -