Le pagelle LIVE Inter-Torino 2-0: voti e giudizi

Il primo passo del campionato dell’Inter sarà subito in casa a San Siro dove arriva un’avversaria non facile da superare come il Torino di Baroni. I nerazzurri di Chivu vogliono però partire con il piede giusto in questa prima giornata di Serie A e far cominciare la stagione col sorriso ai suoi tifosi presenti al Meazza.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

Pagelle Inter-Torino: migliori e peggiori in campo

SOMMER 6 – Amministra bene nel primo tempo e riesce con i pugni anche a togliere la palla dalla testa di un ex come Casadei che stava per colpire da corner. Proprio nel finale di primo tempo disinnesca anche un tiro di Ngonge dalla distanza

PAVARD 6 – Controlla bene un giocatore insidioso come Vlasic e non gli lascia spazio né sulla fascia né centralmente

ACERBI 6 – Deve marcare a uomo un attaccante grintoso e mai domo come Simeone, i palloni utili per l’argentino sono però ben pochi e il numero 15 nerazzurro lo blocca. Israel gli nega anche il gol con una grande parata su corner

BASTONI 7 – È lui che apre le danze con il primo gol in questa stagione interista: segna di testa da corner e porta avanti i nerazzurri

DUMFRIES 6 – Poco protagonista con le sue consuete galoppate ma fa comunque un lavoro prezioso in entrambe le fasi di gioco

SUCIC 6,5 – Ha personalità e lo fa subito vedere a tutta San Siro con giocate di classe e temperamento in mezzo al campo, quando arriva al limite dell’area non ha paura di calciare. Sfiora il gol a fine primo tempo con una bella parata di Israel che gli nega la prima gioia al Meazza

BARELLA 6,5 – Inizia al meglio la sua stagione con un assist da calcio d’angolo per il compagno e amico, Bastoni

MKHITARYAN 6 – Si muove molto tra le linee e palleggia tanto con i suoi due compagni di reparto per un concentrato di energia e alta qualità in mezzo al campo

DIMARCO 6 – Vuole mettersi in mostra e prova a sfondare spesso sulla corsia mancina dove a marcarlo c’è un ex come Lazaro. Prova un paio di cross per le punte ma non arrivano le giuste conclusioni

THURAM 7 – Sta bene e prova subito alcune accelerazioni e giocate di qualità: verso la fine del primo tempo sfrutta al massimo un bel pallone recuperato e servitogli da Sucic trasformandolo in un gol prezioso.

LAUTARO MARTINEZ 6,5 – Vuole subito trascinare il suo pubblico e lotta su ogni pallone in avvio di gara

CHIVU 6,5 – Mette in campo una squadra ordinata che rischia poco nella prima frazione e che sfrutta un suo punto di forza come le palle inattive

Inter-Torino 2-0, il tabellino: gol di Bastoni e Thuram

Marcatore: 18′ Bastoni (I), 36′ Thuram (I)

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 5 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios. Allenatore: Cristian Chivu.

TORINO (4-3-3): 81 Israel; 20 Lazaro, 23 Coco, 5 Masina, 34 Biraghi; 22 Casadei, 6 Ilkhan, 66 Gineitis; 26 Ngonge, 18 Simeone, 10 Vlasic. A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 7 Aboukhlal, 8 Ilic, 13 Maripan, 14 Anjorin, 16 Pedersen, 19 Adams, 21 Dembelé, 61 Tameze, 80 Bianay, 83 Perciun, 91 Zapata, 92 Njie. Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: La Penna.

Assistenti: Dei Giudici-Cavallina.

Quarto ufficiale: Crezzini.

VAR: Paterna. Assistente VAR: Chiffi.