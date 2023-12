L’Inter vince in modo netto contro l’Udinese nella 15a giornata di Serie A. I nerazzurri fanno tutti in 8 minuti nel primo tempo con le reti di Calhanoglu, su rigore, Dimarco e Thuram. Nel finale di gara anche Lautaro Martinez mette il suo solito timbro.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

SOMMER 6 – Spettatore non pagante nel primo tempo, anche se Pereyra prova spaventarlo. Non perfetto su Lovric nel secondo tempo, ma il fuorigioco di Lucca lo grazia.

BISSECK 7 – Prima da titolare in campionato senza timore, con anche un avvio molto propositivo in fase di possesso. Molto incoraggiante anche la continuità con la quale interpreta tutta la gara. Sta crescendo e si vede.

ACERBI 6.5 – Ingaggia senza paura il duello con Lucca e lo vince senza particolari problemi. Mostra grande mentalità nel secondo tempo, quando richiama i compagni per un eccessivo calo di tensione.

BASTONI 6.5 – Ritrova il campo e approccia la gara subito con grande personalità, sganciandosi con costanza in avanti e creando spesso situazioni molto interessanti nell’area di rigore avversaria. Inevitabilmente, esce in avvio di ripresa. Dal 57′ CARLOS AUGUSTO 6 – Ingresso ordinato, senza particolari guizzi.

DARMIAN 6.5 – Tiene la posizione con attenzione, lasciando più di una volta l’iniziativa a Bisseck. Poi si sposta a sinistra quando entra Dimarco, ma la sostanza non cambia: è sempre attento e preciso, confermando la sua solita affidabilità.

BARELLA 6.5 – Tanto movimento, alla ricerca continua del pallone e dello spazio da attaccare. Conferma il momento di crescita, anche se nel secondo tempo cerca di gestire meglio le proprie forze, per risparmiare un po’ di energie anche in vista dei prossimi impegni.

CALHANOGLU 7.5 – Prova a replicare la prodezza di Napoli e ci va molto vicino. Poi la sblocca con l’altra specialità della casa: il calcio di rigore. Aiuta Lautaro nell’azione del 2-0 e serve anche l’assist a Dimarco, marchiando a fuoco anche questa gara. Dal 71′ ASLLANI 6 – Fa rifiatare Calhanoglu.

MKHITARYAN 7.5 – Sempre al posto giusto in entrambe le fasi. In possesso, in particolare, i suoi movimenti tra le linee sono sempre preziosi per creare soluzioni ai compagni, ed è strepitoso in un paio di chiusure difensive. Splendido l’assist per Thuram. Dal 79′ SENSI s.v. – Dentro nel finale per mettere un po’ di minuti nelle gambe.

DIMARCO 7.5 – Avvio martellante sulla sinistra, con un cross pericoloso e una conclusione da buona posizione, ma di destro. Quando l’occasione gli capita sul sinistro, invece, è infallibile e buca Silvestri con un gran diagonale. Dal 71′ CUADRADO 6 – Cerca la giocata, ma non è sempre preciso.

THURAM 7 – Si muove tanto per offrire sempre un appoggio ai compagni. Ha una buona occasione di testa, ma sbaglia il tempo dell’intervento, ma il gol arriva nel finale di primo tempo, con un facile tap-in. In avvio di ripresa si guadagna un po’ di riposo. Dal 57′ ARNAUTOVIC 6 – Entra con voglia.

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Inizia la gara con una voglia pazzesca di fare gol e colpisce un palo clamoroso di testa. Continua a giocare a ritmo altissimo e si procura il calcio di rigore. Recupera anche il pallone sul 2-0, ma non gli basta. Nel finale di gara strappa il pallone a centrocampo e va a fare gol con un bolide.

INZAGHI 7.5 – Avvio subito aggressivo, con la palla che gira veloce e tante rotazioni per provare a sorprendere l’Udinese. Continua a insistere senza scomporsi, nonostante le tante occasioni. Il meritato vantaggio arriva su rigore e poi, immediati, anche il secondo e terzo gol, che mettono in ghiaccio la gara.