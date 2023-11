Ci si aspettava una partita ostica e così è stata. Tuttavia, l’Inter manda un segnale di forza importante a tutto il campionato vincendo 2-1 contro l’Atalanta. Ai gol di Calhanoglu, su rigore, e Lautaro Martinez, ha risposto Scamacca. I nerazzurri soffrono nel finale, ma arrivano comunque i 3 punti.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

SOMMER 7 – Incolpevole sul gol. Molto bravo su una conclusione molto insidiosa di Lookman dalla distanza e su una deviazione pericolosa di De Vrij. Strepitoso riflesso su Scamacca, a rimediare a un’uscita non perfetta.

PAVARD 6 – Perde un pallone rischioso vicino l’area, ma l’Atalanta non crea pericoli. Poi è attento in area in di rigore, ma è sfortunato a infortunarsi in una di queste circostanze. Dal 32′ DARMIAN 7 – Entra ed è subito protagonista di una giocata decisiva. Poi si comporta bene anche in fase difensiva.

DE VRIJ 6.5 – Subito molto concentrato su Scamacca, non gli concede spazio ed è attento anche sugli inserimenti degli altri bergamaschi. Preso alla sprovvista dal pallone perso da Dimarco, non può molto per rimediare. Da lì in poi, l’attaccante italiano si rianima e trova qualche graccapo in più per fermarlo.

ACERBI 6 – Koopmeiners (coadiuvato da Scalvini e Zappacosta) è un cliente scomodo, ma tiene molto bene. Quando dalla sua parte si sposta Lookman, invece, trova qualche difficoltà in più nel contenere il suo dinamismo.

DUMFRIES 5 – Poco coinvolto in fase di possesso, non riesce quasi mai a trovare quelle sgroppate che lo sanno rendere pericoloso. Si deprime un po’ e incappa in qualche errore tecnico di troppo. Ha una buona occasione per chiudere la gara, ma calcia debole e centrale.

BARELLA 6.5 – Si muove tanto in profondità. Se nella prima parte di gara sbaglia spesso la scelta, poi diventa prezioso per trovare combinazioni in grado di far sviluppare la manovra nerazzurra con efficacia. In crescita rispetto alle ultime uscite.

CALHANOGLU 7.5 – Solito lavoro in entrambe le fasi. Si muove in modo efficace per aggirare la pressione atalantina e non sbaglia una scelta, in una gara complicata. Dà un pallone strepitoso a Darmian e poi realizza con la solita freddezza. Dall’86’ ASLLANI 6.5 – Dentro in un momento delicato, autore di un’ottima imbucata nell’espulsione di Toloi.

MKHITARYAN 6.5 – Primo tempo senza grandi spunti, ma si applica con la solita diligenza e precisione. Lievita nel secondo tempo e da uno dei suoi tanti recuperi, nasce il 2-0 di Lautaro Martinez. Dal 70′ FRATTESI 5.5 – Ingresso poco incisivo.

DIMARCO 4.5 – Zappacosta prova a metterlo sotto pressione con costanza, ma trova il modo di contrastarlo dopo alcune difficoltà iniziali. Combina poco in fase di possesso, ma sfiora l’eurogol in avvio di ripresa. Poi perde palla in modo troppo ingenuo su Lookman. Dal 70′ CARLOS AUGUSTO 6 – Aggiunge fisicità contro la pressione avversaria.

THURAM 5 – Tante imprecisioni non da lui. Prova a scuotersi con qualche grande giocata, ma la grande pressione dei difensori avversari lo manda fuori giri. Non riesce mai a risvegliare la sua gara con un qualche spunto interessante.

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Tanto movimento per creare soluizioni per i compagni. Cresce nel secondo tempo e trova un gol da vero campione, l’ennesimo del suo campionato. Si batte come un leone, da vero capitano. Dall’86’ SANCHEZ 6.5 – Cerca il gol con una giocata individuale e fa espellere Toloi.

INZAGHI 6.5 – Approccio cauto e con il passare dei minuti cresce la pressione dei padroni di casa e l’infortunio di Pavard potrebbe essere un duro colpo. Invece, la sua squadra reagisce alla grande e trova il vantaggio. L’avvio di secondo tempo è molto autoritario e produce anche il raddoppio. Un’ingenuità riapre la gara e la sua squadra perde un po’ di sicurezza, ma porta comunque a casa una vittoria pesante.