Pagelle altissime per Lautaro: “Il suo tiro è geniale”

Dopo essersi sbloccato in Champions League contro il Kairat con un’esultanza rabbiosa, Lautaro Martinez ha finalmente rotto l’astinenza in campionato con la rete siglata ieri sera a San Siro contro la Lazio. Una partita da trascinatore per l’attaccante argentino che ha spianato ai compagni la strada verso la vittoria con un gioiello dopo appena tre minuti.

Indicato come uno dei migliori in campo, ecco quali sono state le pagelle nei suoi confronti sui principali quotidiani sportivi in Italia:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – “Geniale. Distorce la chitarra per suonare l’accordo giusto: quel tiro accarezzato con il corpo indietro è un meraviglioso non sense”.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Si sblocca anche in campionato, dopo 4 giornate. Il suo destro non è pulito, ma l’angolo è perfetto. Non sorride, anzi ha lo sguardo cattivo. E, infatti, non esita a usare le maniere forti appena ne ha l’occasione. Esce tra l’ovazione di San Siro”.

TUTTOSPORT 7 – “Con un esterno destro che va a spolverare l’incrocio dei pali segna la 7ª rete in carriera alla Lazio raggiungendo Sandro Mazzola al 4° posto dei cannonieri interisti di ogni tempo a quota 161 gol. Mette il piede pure sul raddoppio”.

PASSIONE INTER 7.5 – “Pronti, via e stappa la partita con un gol eccezionale all’incrocio…meno male che non era in forma e poco preciso sotto porta. Avrebbe anche l’occasione per segnare un secondo gol ma non gli riesce”.