LIVE – Salisburgo-Inter 0-1: le pagelle in DIRETTA

L’Inter va in trasferta in casa del Salisburgo per la 4a giornata di Champions League. Alla RedBull Arena, i nerazzurri potrebbero centrare la qualificazione agli ottavi di finale con largo anticipo. Un’occasione da non perdere per i nerazzurri.

Segui la partita in con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – Il Salisburgo preme, ma lo chiama in causa solo per l’ordinaria amministrazione. Attento su un paio di conclusioni insidiose nel secondo tempo.

BISSECK 6 – Avvio attento, senza soffrire troppo l’emozione dell’esordio. Mostra grande personalità anche in fase di possesso. Rimedia un giallo evitabile per eccessiva irruenza, che di fatto gli costa la sostituzione all’intervallo. Dal 46′ DE VRIJ 6.5 – Entra con buona applicazione in una posizione che nonrmalmente non gli appartiene. Da una sua sortita offensiva nasce il rigore

ACERBI 6.5 – Non sempre preciso negli interventi, nella prima parte del primo tempo, ma se la cava. Cresce ulteriormente con il passare dei minuti e concede poco a Konaté e Simic.

BASTONI 6.5 – Prima da capitano in nerazzurro, si preoccupa soprattutto della fase difensiva. Spreca una buona cocasione di testa sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti. Pià vivace nella ripresa,

DARMIAN 6.5 – Avvio lento, soprattutto in fase di possesso, poi cresce in intraprendenza e cerca anche la conclusione in un paio di circostanze. Sempre prezioso in fase di non possesso.

FRATTESI 6 – Ha gli strappi per aggirare la pressione avversaria, ma spreca una clamorosa occasione. Nel secondo tempo combina bene con Darmian, anche se ogni tanto perde il tempo della giocata.

CALHANOGLU 5.5 – Non spumeggiante come al solito, ma l’Inter si appoggia tanto a lui. Commette qualche errorre di troppo, che espone la squadra a qualche contropiede pericoloso. Dal 61′ ASLLANI 6.5 – Entra con buona personalità, va anche vicino al gol con una bella conclusione dalla distanza.

MKHITARYAN 6 – Non precisissimo nella prima mezz’ora di gara, cresce soprattutto nel secondo tempo, alzando molto il ritmo e facendosi trovare spesso dai compagni. Dal 69′ BARELLA 6.5 – Entra molto bene

CARLOS AUGUSTO 6 – Tra i più propositivi in avvio di gara, si fa notare anche in fase difensiva con un paio di buoni interventi. Meno presente in attacco nel secondo tempo. Dall’86’ DIMARCO

THURAM 6 – Qualche buona sponda, ma fatica a trovare spazio. Poi si accende con un paio di grandi strappi. Si rianima di nuovo negli ultimi 20 minuti in coppia con Lautaro ed è utile dopo il vantaggio per consolidare il possesso.

SANCHEZ 5.5 – Fatica contro la fisicità dei difensori austriaci. Generoso, ma non ripagato, nell’appoggio a Frattesi. Amministra tanti palloni, ma non trova mai nulla di più dell’appoggio scolastico. Dal 69′ LAUTARO MARTINEZ 7 – Colpisce una traversa clamorosa di testa. Poi è implacabile dal dischetto.

INZAGHI 6.5 – Il Salisburgo parte aggressivo, come prevedibile. La sua squadra soffre un po’, ma senza correre grandi rischi. Nel finale di primo tempo la squadra cresce e nel secondo tempo si fa sempre più pericolosa, fino al gol del vantaggio.