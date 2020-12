Pancaro sull’Inter: “Sensi è stato molto sfortunato. Eriksen? Può fare anche la mezzala”

Giuseppe Pancaro, ex difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, analizzando la situazione in casa Inter, soprattutto per quanto riguarda la qualità del centrocampo, il reparto più sollecitato a fare la differenza nelle squadre di Antonio Conte.

Pancaro ha dichiarato: “Mi dispiace per Stefano Sensi, sta avendo parecchia sfortuna all’Inter, gli infortuni lo tormentano a ripetizione. Sicuramente è meglio avere un occhio di riguardo e preservarlo anche più del necessario per evitare altre ricadute. Lui può dare qualcosa di diverso, qualcosa in più, rispetto agli altri centrocampisti, è unico”.

“Christian Eriksen è un grandissimo giocatore e credo che il modulo col trequartista sia stato fatto proprio per metterlo a suo agio e riuscire ad inserirlo nei meccanismi dell’Inter. Finora non ha avuto fortuna, ma le sue qualità non si discutono. E secondo me può fare la mezzala, giocatori del genere sono duttili”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<