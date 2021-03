Sky – Verso Parma-Inter, Conte scioglie i dubbi: la scelta sul centrocampista

Nella giorno di antivigilia di Parma-Inter, Antonio Conte sembra aver già sciolto i dubbi di formazione. Alla trasferta del Tardini, infatti, prenderà parte sostanzialmente tutto l’11 che ha battuto il Genoa, fatta eccezione per Darmian. Al suo posto tornerà a padroneggiare la fascia destra il titolare del ruolo, ovvero Achraf Hakimi. Il marocchino era squalificato contro i rossoblu, motivo per cui avrà modo di tornare dal 1′ proprio giovedì sera.

Per il resto, come riporta Sky, conferma in blocco del resto della squadra: il presunto ballottaggio per il ruolo di mezzala sinistra tra Eriksen e Vidal, quindi, lo vince il danese, che partirà nuovamente titolare. Esattamente come per i quattro diffidati, che scenderanno in campo nonostante il rischio di perderli in vista dell’Atalanta: si tratta di Bastoni, Brozovic, Barella e Lukaku.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, Valenti, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Mihaila. All. D’Aversa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

