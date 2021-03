Sole 24 Ore – Inter, BC Partners in standby ma novità Fortress: già inoltrata offerta a Suning

Dopo le rilevanti parole del manager di BC Partners Nikos Stathopoulos, in merito alla trattativa per il passaggio di quote societarie in casa Inter arrivano ulteriori novità. Le rende note, come accaduto spesso, il Sole 24 Ore: nella sua sezione online, il noto quotidiano economico evidenzia come la situazione con BC Partners, in realtà, sia in standby.

La vera novità, però, sarebbe collegata ad un altro nome già circolato in ambito Inter: il gruppo globale degli investimenti Fortress. Stando alle ultimissime, il dossier nerazzurro sarebbe attualmente nelle mani degli americani, che avrebbero addirittura già presentato un’offerta a Suning nei giorni scorsi. La proposta, in questo senso, sarebbe di tipo ibrido, ovvero in parte equity e in parte di finanziamento. Inoltre, sarebbe finalizzata a rifinanziare il bond di circa 375 milioni di euro attualmente in essere. Ora quindi si attende la risposta del colosso di Nanchino.

