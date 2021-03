Semedo: “Sì, anche Vidal ha lasciato il Barcellona per problemi economici. Vi racconto il mio addio al club”

Le difficoltà sono comuni a tutti, e anche i calciatori che abbiano già lasciato un club per problemi economici – causa Covid – ora potrebbero ritrovarsi nella stessa situazione: un esempio potrebbe essere Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter (club, ora, oggettivamente in difficoltà) che la scorsa estate lasciò il Barcellona (che si trovava, e si trova, in difficoltà). C’è anche il cileno tra i calciatori citati da Nelson Semedo – difensore del Wolverhampton ed ex Barcellona – in una recente intervista rilasciata al Telegraph.

Ha dichiarato infatti Semedo: “Quando sono tornato a Barcellona dalle vacanze ho parlato con la dirigenza e mi hanno spiegato che c’erano diversi problemi economici – spiega, parlando della scorsa estate – Io ero uno di quelli che poteva andarsene e garantire una buona entrata alla società. Lo stesso è successo con altri giocatori, come Suarez, Rakitic e Vidal”.

Poi l’analisi si sposta circa tutto il mondo del calcio: “Con il Covid tutti i club hanno problemi economici – continua – Tutti i club non sono finanziariamente forti se non hanno i tifosi allo stadio. Nel calcio tutto può succedere, ma ero un po’ sorpreso che mi lasciassero andare via. Andare al Wolverhampton è stata una buona decisione e non ci ho dovuto pensare due volte”.

