Mercato – Inter, resiste l’interesse per Damsgaard: nessuna trattativa, ma c’è il prezzo della Sampdoria

La notizia non sta nelle parole di oggi di Mikkel Damsgaard sulla permanenza alla Sampdoria, e non sta nemmeno nel fatto che l’Inter lo stia seguendo da un certo tempo: le prime sono dichiarazioni di posa comuni a qualsiasi calciatore del pianeta che sappia di avere un certo avvenire, il secondo è un dato acclarato ormai da mesi. In ogni caso, a fare il punto sulla situazione del calciatore danese della Sampdoria, è oggi il sito calciomercato.com.

In primo luogo, il sopra citato sito ricorda come Damsgaard sia stato pagato 6,5 milioni a febbraio 2020: ebbene, oggi il calciatore ne vale almeno 20 (così risulta), con un contratto in scadenza nel 2024 che rassicura la Sampdoria. Questo non toglie che l’Inter sia interessata al calciatore: anche se, però, al momento, non c’è nessuna trattativa in corso, anche per le vicissitudini societarie che i nerazzurri stanno affrontando. Discorsi rimandati al post-Covid. O al post-Suning.

