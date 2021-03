Parma-Inter, le formazioni UFFICIALI: spazio a Sanchez, niente turn-over per Conte

Allungare in classifica sul Milan e tenere a distanza la Juventus: è questo l’obiettivo dell’Inter di Antonio Conte, che questa sera sarà in campo allo stadio Tardini per la sfida contro il Parma. Nonostante i tanti calciatori di primissimo piano in diffida, il tecnico ha scelto di confermare l’undici titolare senza fare conti in vista della gara contro l’Atalanta, come del resto aveva già preannunciato in conferenza stampa.

In campo ci saranno infatti i titolarissimi: l’unica di novità di formazione è in attacco, dove Alexis Sanchez prenderà il posto di Lautaro Martinez.

PARMA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lukaku A disposizione: 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 10 Lautaro, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 99 Pinamonti. Allenatore: Antonio Conte. PARMA (4-3-1-2): 1 Sepe; 13 Bani, 30 Valenti, 24 Osorio, 7 Gagliolo; 23 Hernani, 15 Brugman, 14 Kurtic; 33 Kucka; 10 Karamoh, 98 Man. A disposizione: 34 Colombi, 2 Iacoponi, 3 Pezzella, 8 Grassi, 9 Pellè, 18 Cyprien, 19 Sohm, 22 Bruno Alves, 28 Mihaila, 32 Brunetta, 42 Busi, 45 Inglese. Allenatore: Roberto D’Aversa. IL PUNTO SUL FUTURO SOCIETARIO DELL’INTER —>

