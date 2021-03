Parma-Inter, Sanchez (Inter Tv): “Dopo la finale persa di Europa League, abbiamo cambiato testa. Non molliamo”

Dopo la doppietta che ha deciso la sfida del Tardini tra Parma e Inter, Alexis Sanchez si è concesso ai microfoni di Inter Tv per commentare la prestazione e l’importantissima vittoria che porta la squadra nerazzurra +6 dal secondo posto.

Ecco le sue parole: “Era importante vincere, non dobbiamo mollare. Siamo sulla strada giusta. Dopo la finale persa di Europa League, molti giocatori hanno cambiato la testa. Anche Conte ci è sempre dietro. Siamo cresciuti nella testa e in tutti i sensi. Come sto? Bene, poi Conte ha più esperienza di me, mi vede ogni giorno. Sono contento dell’opportunità che mi sta dando e di lottare per qualcosa”.

