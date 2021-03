Parma-Inter, Sanchez (Sky): “Siamo sulla strada giusta per vincere lo Scudetto. Molti giocatori sono cresciuti tanto”

L’Inter conquista tre punti fondamentali per la rincorsa allo scudetto. La doppietta di Sanchez permette ai nerazzurri di superare per 2-1 un Parma tosto nei primi 50 minuti di gara. La squadra di Antonio Conte vola così a +6 dal Milan secondo in classifica. Il cileno ha firmato due gol di vitale importanza che son valsi la vittoria. Ecco le parole nel post partita ai microfoni di Sky.

SCUDETTO E CRESCITA – “Credo che sia stata una partita difficile oggi, abbiamo sofferto, è la strada giusta per vincere lo scudetto. Dobbiamo pensare a noi stessi, a non sbagliare. Molti giocatori sono cresciuti tanto. Quando abbiamo perso la finale di Europa League tanti giocatori come Barella sono cresciuti. Il mister gli ha trasmesso tanto ed io che ho tanta esperienza ho osservato la loro crescita. Se Conte si fida di me sono contento. Io ho sempre voglia di giocare. Sono come un leone in gabbia: più gioco e più mi sento meglio. Amo il calcio e mi pace giocare, sono contento della partita oggi , stiamo facendo tanti sacrifici noi e lo staff“.

