LIVEBLOG – Parma-Inter, “Quanto ci piace la fuga!”. La gioia dei tifosi interisti dopo l’allungo sul Milan

Era una partita determinante, e se l’Inter – stasera – non è stata bellissima è anche per questo: ma è arrivata la vittoria, sono arrivati i tre punti che ai nerazzurri servivano come il pane per portarsi a +6 sul Milan (più il vantaggio degli scontri diretti) e portarsi due passi più vicina al sogno Scudetto. I tifosi dell’Inter, giustamente, si godono la vittoria sui social. Ecco una selezione dei migliori tweet di serata:

