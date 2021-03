Verso Parma-Inter, Sensi si allena in gruppo: il giocatore vicino alla convocazione

La buona notizia per Antonio Conte è il reintegro in gruppo di Stefano Sensi. Il centrocampista dopo il recente affaticamento muscolare accusato prima del derby contro il Milan, è pronto quindi a tornare a disposizione dell’allenatore nerazzurro e nella prossima partita di giovedì potrebbe subito apparire nella lista dei convocati. Nella scorsa settimana il giocatore aveva seguito un programma personalizzato, in cui aveva caricato molto, pur non partecipando alle sedute con i compagni, ma già ieri aveva viaggiato in pullman con il resto della squadra verso San Siro, seguendo poi la partita dalla tribuna.

