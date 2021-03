13 marcatori diversi in Serie A, l’Inter è sempre più da record: ecco i giocatori a segno

60 gol in 24 giornate, l’di Antoniosta dimostrando ancora una volta quanto segnare non sia per nulla un problema. Con il 3-0 di ieri sera al Meazza contro ilè la terza vittoria consecutiva segnando tre reti: prima, poi i rossoblù. I dati non mentono e la squadra nerazzurra è al primo posto in Serie A con pieno merito, con l’obiettivo di restarci fino alla fine. Matteoieri ha siglato il secondo gol su assist di Romelu, diventando il 13° marcatore diverso in Serie A. Vediamoli tutti.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>