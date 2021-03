Sabatini: “Inter su Wijnaldum? C’è già accordo verbale. Non mi sta bene ciò che sta facendo Suning”

Paradossalmente, nella stagione in cui l’Inter potrebbe finalmente tornare alla vittoria dello scudetto interrompendo una striscia della Juventus che va avanti da ormai nove anni, il gruppo Suning che sta a capo del club nerazzurro sta vivendo una crisi senza fine. Il colosso asiatico ha già sospeso ad esempio le attività che riguardano il Jiangsu, squadra che non poteva evidentemente più sostenere finanziariamente e che ha scelto di sciogliere sebbene la vittoria dell’ultimo titolo nel campionato cinese. A tal proposito, nel corso dell’ultima puntata di Pressing, Sandro Sabatini ha espresso il proprio parere, aggiungendo pure un retroscena di mercato che riguarda l’Inter.

Queste le parole del giornalista sulla gestione dell’intera vicenda da parte di Suning: “In una situazione del genere quello che stanno facendo Marotta e Conte è da applausi. Suning? Non possono pensare adesso di non vendere l’Inter, o di voler guadagnare dalla cessione. Se io leggo che Suning non ha ancora concretizzato la cessione perché vuole guadagnare un po’, non mi sta bene. Inter su Wijnaldum? C’era accordo verbale la scorsa estate, poi hanno deciso di rimandare e farlo a costo zero”.

