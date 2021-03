Sconcerti: “Inter la squadra più forte del campionato. Ciò che fa Lukaku non è più sorprendente”

Se contro Fiorentina, Lazio e Milan avevamo assistito ad un’evoluzione dell’Inter clamorosa rispetto a quanto visto sul piano del gioco nella prima parte della stagione, ieri contro il Genoa è arrivata la conferma definitiva che la squadra di Antonio Conte si trova in una fase di grande consapevolezza. Un gioco offensivo che tende a schiacciare gli avversari grazie ad un pressing alternato ed intelligente, ma con un’attenta fase difensiva che concede poco e niente ai propri avversari durante i novanta minuti.

A tal proposito, va menzionato un estratto delle righe che Mario Sconcerti ha realizzato questa mattina per il Corriere della Sera in merito all’ultima giornata di campionato. Le sue parole in riferimento all’Inter di Conte: “Il campionato si sposta sempre più dalla parte dell’Inter, ormai cresciuta in molti suoi momenti di gara e trascinata da un Lukaku nemmeno più sorprendente. In questo momento sembra non esserci incertezza sul calcolo finale. È stata trovata la squadra più forte”.

