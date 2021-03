Parma-Inter, Darmian (Sky): “Dobbiamo portare a casa i tre punti. Siamo pronti ad affrontare le difficoltà”

Fischio di inizio alle ore 20:45 per il turno infrasettimanale di Serie A che vedrà l’Inter affrontare il Parma al Tardini. Sfida importantissima per i nerazzurri, che in caso di vittoria andrebbero a +6 dal Milan, reduce dal pareggio di ieri contro l’Udinese a San Siro, consolidando così il primo posto in classifica. Nel consueto prepartita ha parlato ai microfoni Sky del match che andrà in scena tra poco. In seguito le parole.

“Oggi dobbiamo fare quello che sappiamo e guardare a noi stessi . Dobbiamo rimanere concentrati e portare a casa i tre punti. Le difficoltà alla fine ci saranno e siamo pronti per affrontarle. L’anno scorso per me e stato un anno importante qui a Parma e ho tanti amici qui ma quando l’arbitro fischierà sarò concentrato sull’Inter“.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PARMA-INTER >>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi