Chivu: “Lautaro-Conte? Sbagliata QUESTA cosa”

Le parole del tecnico dell'Inter

In seguito alla brutta sconfitta dell’Inter per 3-1 sul campo del Napoli, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Queste le sue dichiarazioni in risposta alle domande dei giornalisti e le opinioni dopo questo ko al Maradona nell’ottava giornata di Serie A.

SCONFITTA “Voglio parlare di calcio, i ragazzi hanno cercato di restare in partita e abbiamo preso due pali. Siamo andati sotto anche se abbiamo avuto una reazione, presi dalle cose fatte bene nel primo tempo abbiamo subito il 2-0 nel secondo perdendo equilibrio. Abbiamo riaperto col rigore ma poi abbiamo sprecato energie a litigare con la loro panchina e da quel momento non abbiamo tenuto la lucidità per ribaltare la partita”.

TERZO GOL“Spreco di energie buttate al vento, serviva capire il momento. Eravamo in tanti a costruire anche sul secondo gol e una palla buttata da Spinazzola ci ha fatto trovare impreparati non abbiamo assorbito quel taglio. Sul terzo eravamo su una rimessa laterale e non si può subire così facilmente come abbiamo subito”.

SQUADRA“Sono ancora più fiducioso di quanto fossi prima della partita. Ho visto un bel primo tempo nonostante l’entusiasmo del Napoli, siamo stati dominanti e siamo venuti qua per far la nostra partita fin dall’inizio per trovare qualità. Nel secondo tempo però qualcosa ci è mancato”.

CONTE “Non so cosa è successo e non mi interessa. Parlerò con i giocatori e dirò di non sprecare energie al vento per litigare con la panchina avversaria, dobbiamo pensare solo al gioco”.

