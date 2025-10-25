Chivu: “Lautaro-Conte? Sbagliata QUESTA cosa”

In seguito alla brutta sconfitta dell’Inter per 3-1 sul campo del Napoli, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Queste le sue dichiarazioni in risposta alle domande dei giornalisti e le opinioni dopo questo ko al Maradona nell’ottava giornata di Serie A.

SCONFITTA – “Voglio parlare di calcio, i ragazzi hanno cercato di restare in partita e abbiamo preso due pali. Siamo andati sotto anche se abbiamo avuto una reazione, presi dalle cose fatte bene nel primo tempo abbiamo subito il 2-0 nel secondo perdendo equilibrio. Abbiamo riaperto col rigore ma poi abbiamo sprecato energie a litigare con la loro panchina e da quel momento non abbiamo tenuto la lucidità per ribaltare la partita”.

TERZO GOL – “Spreco di energie buttate al vento, serviva capire il momento. Eravamo in tanti a costruire anche sul secondo gol e una palla buttata da Spinazzola ci ha fatto trovare impreparati non abbiamo assorbito quel taglio. Sul terzo eravamo su una rimessa laterale e non si può subire così facilmente come abbiamo subito”.

SQUADRA – “Sono ancora più fiducioso di quanto fossi prima della partita. Ho visto un bel primo tempo nonostante l’entusiasmo del Napoli, siamo stati dominanti e siamo venuti qua per far la nostra partita fin dall’inizio per trovare qualità. Nel secondo tempo però qualcosa ci è mancato”.

CONTE – “Non so cosa è successo e non mi interessa. Parlerò con i giocatori e dirò di non sprecare energie al vento per litigare con la panchina avversaria, dobbiamo pensare solo al gioco”.