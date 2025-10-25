Conte CONTRO Lautaro e Marotta: “Creano alibi”

Al termine della sfida tra Napoli e Inter, vinta dagli azzurri per 3-1, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfono di DAZN per commentare la partita e ne ha approfittato per attaccare anche i nerazzurri e rimarcare la sua storia con il club portandolo a rivincere uno Scudetto. Queste le parole del tecnico del Napoli:

LAUTARO – “Qualcosa in sospeso con Lautaro? Sinceramente quando giochi questo tipo di partite, può accadere. A me quello che preme ricordare, i miei due anni all’Inter. Dopo 12 anni ho riportato l’Inter a vincere uno scudetto, per di più togliendo una vittoria consecutiva di nove scudetti alla Juventus e sapete cosa rappresenta per me la Juve. Di quella esperienza porto ottimi ricordi. Lautaro è un ottimo giocatore, poi dal punto di vista umano magari non ho avuto così modo di conoscerlo per bene, gli faccio tantissimi auguri e va bene così”.

MAROTTA – “Marotta parla di rigorini? La differenza tra Napoli e l’Inter è che l’Inter appena può manda Marotta e le altre squadre mandano i dirigenti. Qua vengo io a parlare. Secondo me una grande squadra deve fare le corrette valutazioni e capire perché oggi ha perso, non appellarsi a queste cose. Crea alibi ai giocatori, all’ambiente, questo credo che sia totalmente nocivo. Io da allenatore non l’avrei mai permesso ad un mio dirigente. In questo caso Marotta è pure diventato presidente, sta facendo una grande escalation il direttore. Un presidente che fa queste considerazioni… che lasci le cose a chi ha giocato la partita e che non intervenga, così sminuisce anche l’allenatore. Io non l’ho mai chiesto ai miei presidenti di fare il papà, queste difese di ufficio diventano un po’… ma va bene così”.