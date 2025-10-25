“Parla sto c***o”: la verità sulla lite Lautaro-Conte

Durante Napoli–Inter è successo di tutto e il momento più accesso è avvenuto quando nel corso del secondo tempo c’è stata una grossa lite davanti alle panchina con Antonio Conte e Lautaro Martinez che si sono insultati a distanza. Come raccontato su DAZN da Federica Zille, giornalista a bordocampo, ci sono stati alcuni insulti tra i due. Questa la rivelazione della giornalista:

“Tutto è stato generato da un contatto tra Olivera e Dumfries a pochissimi passi dalla panchina di Antonio Conte. Conte, prima ha visto iniziare con Dumfries la diatriba, poi si è inserito il capitano dell’Inter con il gesto che in Argentina usano per dare del codardo a qualcuno. Antonio Conte ha ribattuto con il gesto della mano, a dire «parla, parla». Poi avete visto anche un labiale durante i 90 minuti, è abbastanza inequivocabile «parla a sto ca***». Quindi questo è stato il diverbio a distanza tra Lautaro Martinez e Antonio Conte. Tutto è nato però sulla fascia con Dumfries. Con addirittura poi Calhanoglu, che è andato a trattenere il suo ex allenatore. Stava tenendo Antonio Conte perché non si surriscaldassero ulteriormente gli animi, però diciamo che la situazione era già un pochino scappata di mano”.