26 Ottobre 2025

Moviola Napoli-Inter: “Arbitro in differita, era rigorino”

Tutti gli errori arbitrali di questa partita

Ieri sera in Napoli-Inter è successo di tutto tra risse, errori arbitrali, rigori e polemiche di ogni tipo. La moviola di questa gara dell’ottavo turno di Serie A è incentrata sui molti casi arbitrali che hanno fatto tanto discutere già durante il corso della stessa partita con molto nervosismo in campo e infinito caos.

La Gazzetta dello Sport analizza questa mattina tutti i casi da moviola della sfida di ieri sera al Maradona e fa luce sui molti errori del direttore di gara Maurizio Mariani – ma anche del suo assistente Bindoni, che lo ha portato all’errore su Di Lorenzo – e sottolinea come pure sul rigore per l’Inter abbia avuto bisogno del Var.

Questa l’analisi della rosea sul match: “Al 12′, Lautaro da giallo su Buongiorno: graziato. Al 29′, l’abbaglio: Mkhitaryan impatta la gamba allargata di Di Lorenzo ma è tutto lieve, da rigorino. Mariani prosegue, dopo 8” si gira e assegna il rigore: “soffiata” del 1° assistente Bindoni, non da rigore ma col Var che non interviene e avalla. Mariani 4: arbitra in differita”.

