Furia Conte vs Marotta: la risposta lontano dai microfoni

Dopo 90 minuti infuocati in campo durante Napoli-Inter, è stato molto acceso anche il post partita con Marotta che si è lamentato per il metro arbitrale e poi l’allenatore azzurro Antonio Conte che ha invece rinfacciato questa polemica da parte del presidente interista con un attacco piuttosto diretto e senza motivo.

Come rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo le interviste alle televisioni da parte dei due protagonisti, il presidente nerazzurro Beppe Marotta non si è tirato indietro e ha voluto dare al tecnico del Napoli un messaggio molto chiaro. Questa la rivelazione del giornale su cosa è successo lontano dalle telecamere e dai microfoni:

“Non c’è stata replica diretta, ma il presidente nerazzurro ha comunque voluto dare al tecnico del Napoli dello «smemorato», provvedendo a ricordare come, ai tempi in cui sedeva sulla panchina interista, dopo una sconfitta con il Borussia Dortmund, si fosse lamentato proprio per la mancata presa di posizione della dirigenza”.