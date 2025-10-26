26 Ottobre 2025

Gazzetta: “Chiaro chi sarà l’anti-Inter”, non è il Napoli

Annuncio in vista della corsa Scudetto

Il giorno dopo la bufera di Napoli-Inter è quello in cui si fanno molte analisi e si tirano in ballo molti giudizi e previsioni sulle due squadre e in generale sulla Serie A e i suoi rapporti di forza. Un approfondimento curioso lo riporta La Gazzetta dello Sport che si concentra anche sulla corsa Scudetto di questa stagione.

Dall’articolo di apertura di una firma prestigiosa come Luigi Garlando, emerge come l’Inter sia giudicata ancora la favorita per vincere il campionato e vengono citate anche le parole di Conte nel postpartita. Inoltre, viene sottolineato come l’unica “anti-Inter” sia l’Inter stessa, questa l’analisi sul quotidiano odierno:

“Lo ha riconosciuto anche Conte. «Abbiamo battuto la squadra più forte del campionato». E così. La battaglia di Chivu è la stessa di Inzaghi: presentare sempre un’Inter con la testa e i sentimenti a posto, in grado far fruttare la propria superiorità. L’Inter resta la più temibile anti-Inter”.

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.