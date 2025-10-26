Gazzetta: “Chiaro chi sarà l’anti-Inter”, non è il Napoli

Il giorno dopo la bufera di Napoli-Inter è quello in cui si fanno molte analisi e si tirano in ballo molti giudizi e previsioni sulle due squadre e in generale sulla Serie A e i suoi rapporti di forza. Un approfondimento curioso lo riporta La Gazzetta dello Sport che si concentra anche sulla corsa Scudetto di questa stagione.

Dall’articolo di apertura di una firma prestigiosa come Luigi Garlando, emerge come l’Inter sia giudicata ancora la favorita per vincere il campionato e vengono citate anche le parole di Conte nel postpartita. Inoltre, viene sottolineato come l’unica “anti-Inter” sia l’Inter stessa, questa l’analisi sul quotidiano odierno:

“Lo ha riconosciuto anche Conte. «Abbiamo battuto la squadra più forte del campionato». E così. La battaglia di Chivu è la stessa di Inzaghi: presentare sempre un’Inter con la testa e i sentimenti a posto, in grado far fruttare la propria superiorità. L’Inter resta la più temibile anti-Inter”.