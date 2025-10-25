Sfogo Marotta in DIRETTA TV: “Basta rigorini”

In seguito alla brutta sconfitta dell’Inter per 3-1 sul campo del Napoli, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Queste le sue dichiarazioni in risposta alle domande dei giornalisti e le opinioni dopo questo ko al Maradona nell’ottava giornata di Serie A.

POLEMICHE – “Voglio dare un contributo al sistema calcistico e non riesco a capire, al di là del fatto che il Napoli ha legittimato la vittoria. L’episodio del rigore è stato determinante nel portare l’equilibrio da una parte all’altra ed è arrivato per una chiamata dell’assistente. Una volta interviene il VAR, una volta l’assistente e credo che le immagini diano molta chiarezza. Il Napoli ha legittimato la vittoria ma da lì la partita ha preso un’altra piega”.

RIGORE – “La vittoria del Napoli è scaturita secondo me da questo elemento e poi hanno legittimato vincendo 3-1. Le dinamiche che hanno portato alla decisione, indipendentemente da quella che è la valutazione della partita. Parlo delle riflessioni fatte da Rocchi quando dice basta rigorini. Lo stesso Marelli ha detto che non era rigore. Chiedo chiarezza su cosa significa rigorino e chiedo quali strumenti adoperare. Io sono per la centralità dell’arbitro perché non può farsi condizionare da un’assistente che ha meno visuale”.

PARTITA – “Negli spogliatoio nell’intervallo ho visto amarezza tra i giocatori per quel rigore, il condizionamento c’è stato. Io mi riferisco alla cronologia della partita e a come è stata originata questa decisione. Conte e Lautaro? Sono dinamiche da campo, sorvolerei perché se ne vedono tante”.