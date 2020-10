Pasqual: “Lukaku dà stabilità a questa Inter. Lautaro? Ieri era il faro, oggi è nervoso”

Essere una coppia significa anche che dove non arriva uno arriva l’altro: assistenza morale, materiale e nei gol fatti. Ma non stupisce che chi non arrivi non sia particolarmente contento: delegare tutte le responsabilità all’altro, nelle coppie sane, non piace a nessuno, e se quella formata da Lukaku e Lautaro Martinez è una coppia sana il nervosismo dell’argentino di sabato sera è da intendersi in questo senso. Nervosismo per non riuscire a fare quello che l’altro riesce, sì, e anche per non riuscire a rendersi utile alla causa quanto l’altro. Ha parlato proprio di questo Manuel Pasqual, ex calciatore e attuale opinionista, nel corso di 90esimo minuto su Rai 2.

Il ragionamento di Pasqual è partito anzitutto da Lukaku: “Anche per conformazione fisica, quando l’Inter non riesce a trovare un gioco brillante ha un giocatore forte fisicamente che le dà stabilità in campo – ha ragionato l’ex Fiorentina – Al contrario Lautaro viene da tre partite in cui non è riuscito a fare gol mentre l’anno scorso era il faro dell’Inter, quindi c’è un po’ di nervosismo. Prima della sostituzione c’era stato un altro momento di nervosismo con Eriksen, si vede che Lautaro in questo momento non è al massimo della serenità”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<