Juventus, il Maestro stecca ancora: per Pirlo è 1-1 contro il Verona allo Stadium. Sorpasso Inter, la classifica aggiornata

Se Andrea Pirlo sia veramente il Maestro come è già stato universalmente definito, si può dire che abbia steccato ancora. Si conclude con un 1-1 tra Juventus ed Hellas Verona la domenica calcistica di questo quinto turno di Serie A, con la squadra bianconera che all’Allianz Stadium sbatte contro la compagine ben allenata e ben schierata in campo da Ivan Juric, che si conferma bestia nera per chiunque. La Juventus si allontana ulteriormente dalla vetta, mentre viene sorpassata dall’Inter per effetto della vittoria nerazzurra di sabato scorso per 0-2 a Marassi contro il Genoa. Cresce invece l’attesa per la sfida di domani sera tra Milan e Roma. Di seguito i risultati del quinto turno e la classifica aggiornata.

RISULTATI 5^ GIORNATA: Sassuolo-Torino 3-3, Atalanta-Sampdoria 1-3, Genoa-Inter 0-2, Lazio-Bologna 2-1, Cagliari-Crotone 4-2, Benevento-Napoli 1-2, Parma-Spezia 2-2, Fiorentina-Udinese 3-2, Juventus-Verona 1-1, Milan-Roma (domani, ore 20.45)

CLASSIFICA: Milan 12*, Napoli 11**, Sassuolo 11, Inter 10, Juventus 9, Atalanta 9, Sampdoria 9, Verona 8, Roma 7*, Fiorentina 7, Cagliari 7, Lazio 7, Benevento 6, Spezia 5, Parma 4, Genoa 4*, Bologna 3, Udinese 3, Torino 1*, Crotone 1.

* = una partita in meno; ** = 1 punto di penalizzazione

