Calcio e Covid, Bellinazzo ci va giù durissimo: “Gestione arrogante, ignorante e perniciosa da parte di sedicenti governanti”

Non c’è neanche più il contentino dei mille spettatori a riempire gli stadi: che comunque sarebbero rimasti vuoti lo stesso, perché nella sostanza le porte sono rimaste chiuse sempre, anche quando la forma – sino a oggi – diceva il contrario. L’ultimo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e annunciato oggi in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha infatti previsto la chiusura totale degli stadi professionistici al pubblico e lo stop totale al calcio dilettantistico, che sino al precedente decreto era rimasto intoccato, quantomeno in parte.

E a schierarsi contro le ultime decisioni adottate dal Governo in materia sportiva, tra gli altri, c’è anche Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore ed esperto di economica e finanza sportiva, che sul proprio profilo Twitter non le manda a dire: “L’arrogante, ignorante e pernicioso modo in cui questi sedicenti governanti stanno trattando il mondo dello sport è esecrabile almeno quanto la loro ormai manifesta incapacità di essere all’altezza di tempi così difficili”, ha scritto.

