Shakhtar-Inter, Sanchez e Sensi non recuperano: le condizioni

Niente da fare per Antonio Conte costretto a dover forzatamente rinunciare per la seconda partita consecutiva sia ad Alexis Sanchez che a Stefano Sensi. L’attaccante cileno, dopo l’infortunio rimediato poco meno di una settimana fa nella sfida europea contro il Borussia M’Gladbach, non ha ancora recuperato dalla contrattura all’adduttore destro e priverà i compagni di un’alternativa di primo livello per il reparto avanzato. E, come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, anche il centrocampista italiano potrebbe andare verso il forfait.

Per ‘ex Sassuolo sarebbe addirittura la terza gara da indisponibile nelle scelte di Antonio Conte, anche se in realtà in occasione della vittoria di Genova dello scorso sabato si trovava insieme alla squadra ed aveva pure svolto un allenamento individuale sul terreno del Ferraris appena prima il riscaldamento in campo delle due squadre che sembrava infondere fiducia sul suo rientro. Ora, in attesa di saperne di più sulle condizioni fisiche di Sensi, il vero timore è che la nuova stagione pare essersi riaperta sulla falsariga dell’incubo vissuto nella scorsa annata.

