Patteggiamento Lautaro: c’è il precedente di Gattuso… al Napoli!

Chissà perché nessuno si scandalizzò nel lontano febbraio 2021 quando Gennaro Gattuso, allora allenatore del Napoli, venne multato con un’ammenda da 3mila euro in seguito all’accordo di patteggiamento raggiunto per aver pronunciato espressioni blasfeme nel corso del match Crotone-Napoli del 6 dicembre 2020.

Curioso invece che adesso, un episodio analogo che riguarda Lautaro Martinez, stia quasi per generare un’insurrezione popolare. Due pesi e due diversi opinioni verrebbe da dire, a seconda dei colori e del momento storico. Eppure anche in quel caso i tempi della giustizia sportiva non furono così immediati e soprattutto non si arrivò ad alcuna squalifica nei confronti del tecnico.

Per cui, la domanda a questo punto sorge spontanea: perché a quattro anni di distanza a Lautaro dovrebbe essere riservato un trattamento più severo per aver commesso la stessa identica ‘infrazione’ per la quale l’ex napoletano Gattuso aveva patteggiato evitando la squalifica del giudice sportivo?