Sabatini stregato dal nuovo colpo dell’Inter: “E’ davvero forte”

Nonostante manchino ancora diversi mesi prima di vederlo ufficialmente all’opera con la maglia nerazzurra addosso, in casa Inter la curiosità è già schizzata alle stelle. L’ultimo colpo messo a segno dal club interista lo scorso gennaio, già sbarcato a Milano un paio di settimane fa per sostenere le visite mediche e siglare il nuovo contratto, potrà essere arruolabile solamente dal prossimo giugno.

Chiaramente stiamo parlando di Petar Sucic, il ‘nuovo’ Brozovic che l’Inter ha acquistato dalla Dinamo Zagabria e che verrà ufficialmente aggregato alla formazione di Simone Inzaghi il prossimo giugno per il Mondiale per Club. Un acquisto di grande prospettiva promosso anche da un grande esperto come Walter Sabatini.

L’ex direttore nerazzurro, intervistato questa mattina da Tuttosport, si è espresso in questi termini sulle qualità del centrocampista croato classe 2003: “L’Inter per il futuro ha preso Sucic, che è davvero forte, non vedo l’ora di vederlo. Se potrà essere il nuovo Brozovic? Anche di più”.