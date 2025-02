Non solo Castro, Inter sul Gioiello del Bologna: “Piace molto”

Negli ultimi anni, complice lo straordinario lavoro compiuto dal direttore Giovanni Sartori, il Bologna è diventato un vero e proprio modello nel lancio dei giovani talenti. Un club che ha scelto di investire sui giovani e che con coraggio ha raggiunto pure importanti risultati: dalla qualificazione in Champions League della passata stagione, alla semifinale di Coppa Italia conquistata di recente.

Un modello che comprensibilmente ha iniziato ad attrarre anche l’ammirazione di grandi club italiani e non solo. Tra questi spicca l’Inter, sempre attenta al mercato interno e soprattutto allo sviluppo di giovani talenti su cui poter puntare. In casa Bologna c’è ad esempio Giovanni Fabbian, centrocampista ancora sotto il controllo del club nerazzurro che nei suoi confronti vanta una recompra da poter esercitare entro l’estate 2025.

Il classe 2003 non è l’unico calciatore seguito dall’Inter, bensì il primo di una lunga serie. L’italiano è seguito innanzitutto da Santiago Castro, attaccante che ad Appiano Gentile viene visto come l’erede naturale di Lautaro Martinez. Altro profilo da tempo nei radar nerazzurri è poi quello di Dan Ndoye, a segno ieri sera nella sfida di recupero contro il Milan.

Come riportato da Calciomercato.com, il nazionale svizzero “piace molto all’Inter”, nonostante Sartori voglia “tenerlo in rossoblù almeno un’altra stagione”. Il club nerazzurro lo ha già seguito da vicino la scorsa estate in occasione degli Europei di Germania stilando ottimi report sul ragazzo come possibile alternativa per le corsie esterne nel 3-5-2 di Inzaghi.