Conte AVVISA: “Scudetto con l’Inter? Mi aspettavo una cosa”

Alle ore 18 di domani andrà in scena un big match d’alta classifica con il Napoli secondo che ospita l’Inter prima a +1. Sarà una sfida molto attesa e che può indirizzare molto del peso di questo campionato di Serie A. Il tecnico azzurro, Antonio Conte, oggi alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa, di seguito i passaggi più interessanti in merito alla partita di domani.

Si sarebbe aspettato alla firma col Napoli di giocarsi la sfida scudetto con l’Inter? “Al di là della classifica, mi sarei aspettato un Napoli che dopo 7 mesi avesse iniziato a prendere forma. La posizione di classifica ci riempie di orgoglio, ma non deve mettere tanta pressione perché può essere positiva ma anche negativa. Dico sempre ai ragazzi di goderci il momento, perché la classifica ce la siamo meritata”.

Quanto questa partita può essere determinante per la corsa scudetto? “Sicuramente è una partita influente sulla classifica. Vicino ci sono tante squadre, i tre punti possono influenzare in questo senso”.

L’Inter ha l’obbligo di vincere. Questo vi mette meno pressioni? “Voglio che i miei calciatori non ragionino in questo modo. Dobbiamo crescere ponendoci sempre l’obiettivo massimo. L’importante è uscire dal campo sapendo di aver dato tutto. Se siamo stati battuti, è perché gli altri sono stati più bravi. Ma la determinazione e la cattiveria le voglio sempre. Dobbiamo odiare la sconfitta, ma trovarci sconfitti nella forma migliore. Ci aspetta una bellissima partita: ci siamo meritati di giocare un top match, godiamocela e dando tutto”.

Dopo febbraio si aspetta una nuova primavera? E su cosa ha lavorato? “Agosto è stato il mese più difficile, febbraio in confronto è stata una passeggiata. Facciamo sempre valutazioni col gruppo dopo le partite. La sconfitta insegna più delle vittorie, perché quest’ultime spesso portano superficialità. Abbiamo cercato di capire che serve continuare a stare sul pezzo fino al 95°. E tutti i punti conquistati li abbiamo sudati senza fare goleade. Il Napoli non può mollare un attimo”.